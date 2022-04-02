قسنطينة: انقاذ عائلة من الإختناق بالغاز
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة اليوم السبت، من انقاذ عائلة من الاختناق بالغاز بمدينة الخروب.
وفي بيان لمصالح الحماية للولاية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي اليوم السبت في حدود الساعة 10 و43 دقيقة،
بحي 500 مسكن مدعم مفترق الطرق الأربعة علي منجلي ب/د الخروب.
و ذلك من أجل بداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.
حيث تم تسجيل 4 ضحايا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 3 سنوات و 44 سنة، في حالة غثيان.
هذا و قدمت لهم الإسعافات الأولية من طرف ذات المصالح بعين المكان و تم إجلاءهم إلى المستشفى العسكري الجهوي علي منجلي ب/د الخروب.
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كما تمكنت مصالح امن دائرة علي منجلي بولاية قسنطينة، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص
تتراوح أعمارهم بين 24 و 27 سنة، لتورطهم في قضايا تكوين جمعية أشرار، والسرقة في حالة تلبس بتوافر ظروف الليل التعدد و التسلق.
وفي بيان لأمن الولاية،فإن القضية تعود حيثياتها إلى بلاغ على الرقم الأخضر 1548 من قبل احد المواطنين مفاده قيام مجموعة من الشبان
بسرقة معدات خاصة باحدى الحظائر بالمنطقة الصناعية علي منجلي.
و على الفور تم توجيه فوج إلى عين المكان، التدخل السريع لقوات الشرطة مكن بعد تطويق المكان من توقيف 3 أشخاص بعد محاولة يائسة للفرار من الطوق الامني.
كما مكنت عملية البحث و التفتيش من العثور على المسروقات التي تم تجهيزها وتهيئتها لنقلها، كونها معدات ثقيلة خاصة بالجزارة و التبريد، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
بالمقابل التحقيق المعمق قاد إلى ضلوع المعنيين في عملية سرقة المعدات من خلال تحويلها من مكانها الأصلي
إلى مكان آخر و تجميعها لغرض نقلها في وقت لاحق بأريحية، كونها معدات حديدية ثقيلة.
الى جانب ذالك، مكنت العملية النوعية من وضع حد لنشاط هذه الشبكة الإجرامية و استرجاع جميع المعدات المسروقة.
هذا بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم ملف إجراءات جزائية في منفصلة في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المحلية.