قسنطينة: انقاذ عائلة من الإختناق بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة اليوم السبت، من انقاذ عائلة من الاختناق بالغاز بمدينة الخروب.

وفي بيان لمصالح الحماية للولاية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي اليوم السبت في حدود الساعة 10 و43 دقيقة،

بحي 500 مسكن مدعم مفترق الطرق الأربعة علي منجلي ب/د الخروب.

و ذلك من أجل بداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

حيث تم تسجيل 4 ضحايا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 3 سنوات و 44 سنة، في حالة غثيان.

هذا و قدمت لهم الإسعافات الأولية من طرف ذات المصالح بعين المكان و تم إجلاءهم إلى المستشفى العسكري الجهوي علي منجلي ب/د الخروب.

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