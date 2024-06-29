قسنطينة :انقاذ 3 اشخاص بعد انهار اتربة اثناء عملية حفر بحي ميموزة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للمركزين المتقدمين مصنف عبد رحمان وقدور بومدوس لأجل انقاذ 3 اشخاص من جنس ذكر اعمارهم 59و 65سنة لهم آلام في الاطراف السفلية والصدر جراء انهيار اتربة.

الحادث وقع أثناء أشغال الحفر بعمق حوالي 03 امتار و عرض 01متر بحي ميموزة المصابين.

وتم اسعافهم ونقلهم من طرف ذات المصالح الى المستشفى جامعي ابن باديس قسنطينة.

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