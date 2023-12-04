قسنطينة.. انقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة اختنقوا بالغاز السام

تعرضت عائلة كاملة لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي بوالصوف شطر 03 عمارة 28 ، بلدية و دائرة قسنطينة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت اسعااتها صباح اليوم على الساعة 02سا10د. من أجل انقاذ عائلة إثر تعرضها إلى التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بحي بوالصوف شطر 03 عمارة 28 ، بلدية و دائرة قسنطينة.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 05 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين 04 سنوات و 50 سنة. تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة .

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