قسنطينة.. بعد تداول الفيديو.. سارق عيادة طبية في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن بولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة لتورطه في قضية السرقة من داخل عيادة طبية.

عملية التوقيف قامت بها الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة.

وحسب بيان المصالح ذاتها، حيثيات القضية تعود لشكوى رسمية مُقدمة من قبل طبيب صاحب عيادة بوسط مدينة قسنطينة، مفادها تعرض عيادته للسرقة عن طريق الكسر من طرف مجهول(ين)، طال فعل السرقة مبلغ مالي معتبر بالإضافة إلى بعض الوثائق الإدارية.

وفور ذلك تم فتح الضبطية القضائية تحقيق في القضية بالاستعانة بمقطع فيديو تم توثيقه بكاميرا المراقبة المُثبتة بالمكان.

وأسفرت التحقيقات من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد تحديد مكان تواجده وتحويله لمقر الأمن الحضري لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد الانتهاء التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية السرقة الموصوفة من داخل عيادة طبية بتوافر ظرف الليل والكسر والتسلق.