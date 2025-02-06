قسنطينة : بلدية حامة بوزيان تصدر بيانا تحذيريا بخصوص اقتناء مياه الشاحنات المتنقلة

اعلنت بلدية حامة بوزيان بقسنطينة اليوم في بيان تحذيري ، يخص مواطني بلدية حامة بوزيان الذين يقومون بإقتناء مياه الشرب من الشاحنات المتنقلة خصوصا بعد تسجيل عددا من حالات الاصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي.

;بحسب ما اوضحته مراسلة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية المتعلقة بتسجيل عدة حالات التهاب الكبد الفيروسي “أ” و بناءا على كشوفات نتائج التحاليل المخبرية للمخبر الولائي للنظافة، تبين أن النقطة المشتركة بين الحالات المسجلة هي إستهلاك مياه الشاحنات المتنقلة لبيع المياه ،

و جاء في نص البيان ايضا انه ” ينهي السيد رضا بوطمينة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حامة بوزيان إلى علم كافة المواطنين بضرورة تفادي إستهلاك مياه الشاحنات المتنقلة غير المرخصة و هذا من أجل الحد من تفاقم الحالة و حفاظا على الصحة العمومية”