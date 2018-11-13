قسنطينة.. تأجيل النطق في قضية قذف إلى 27 نوفمبر الجاري

أجلت محكمة الزيادية بقسنطينة اليوم الثلاثاء النطق بالحكم في قضية صاحب إذاعة محلية إلكترونية متهم بالقذف يوم 27 نوفمبر الجاري.

المحاكمة التي جرت اليوم ويتابع فيها المدعو “ع.ز” علاوة على تهمة “القذف بإهانة ناشط في الحركة الجمعوية والتعدي على الحياة الخاصة.

إلتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 3 سنوات في حق المتهم وغرامة مالية بقيمة 100 ألف د.ج.

في حين طالبت هيئة الدفاع المشكلة من عشرات المحامين البراءة لموكلها.

يشار إلى أنه تم توقيف “ع.ز” المتابع في قضية أخرى ووضعه رهن الحبس المؤقت نهاية شهر أكتوبر المنصرم.

بعد تلقي شكاوي في حقه تتعلق بالتشهير.