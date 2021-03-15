قسنطينة: تحقيقات أمنية تخص مشاريع الجسر العملاق والسكن والمطار الدولي

باشرت مصالح الأمن لولاية قسنطينة تحقيقاتها بخصوص قضايا الفساد من خلال تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.

وحسب كلمة ألقاها رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن التظاهرة أشرف عليها مسؤولون سامون ورؤساء دوائر وإطارات في الدولة والذين كانت لهم محطات في عاصمة الشرق الحزائري.

وأضاف عميد أول للشرطة بوبكري يزيد في ندوة لعرض الحصيلة السنوية، أن مصالح الأمن بالولاية تقوم بمجهودات جبارة.

سيما مايتعلق بالجرائم الإقتصادية، مضيفا أن القضايا التي سيتم معالجتها مشروع مطار محمد بوضياف ومشروع الجسر العملاق وكل ما تعلق بمشاريع عاصمة الثقافة العربية.

وأكد بوبكري يزيد أن هذه القضايا سيتم الإفصاح عن الأسماء التي أشرفت عليها بعد نهاية التحقيقات.