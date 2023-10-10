قسنطينة: تحويل حركة المرور استثنائيا بمناسبة مقابلة الخضر ضد منتخب الرأس الأخضر

سيتم تحويل جزء من حركة المرور بالطريق السريع الصومام المار بمحاذاة ملعب الشهيد حملاوي(ذهاب وأياب). طبقا لقرار المصالح المحلية المختصة ، المتضمن تحويل حركة المرور بشكل استثنائي.. ابتداءا من الساعات الأولى ليوم 12 أكتوبر 2023 بمناسبة مقابلة كرة القدم التي ستجمع بين المنتخب الجزائري ومنتخب الرأس الأخضر.

وسيتم تحويل حركة المرور وفق المخطط التالي:

* تحويل حركة المرور للمركبات القادمة من الخروب والكلم الرابع اتجاه الملعب يكون عبر محول سيدي مبروك باتجاه شارع جيش التحرير(الشالي) وصولا لوسط المدينة (ذهابا وإيابا).

* تحويل حركة مرور المركبات القادمة من احياءالدقسي ،سيدي مبروك ا تجاه الملعب يكون عبر محول سيدي مبروك. باتجاه شارع جيش التحرير(الشالي) وصولا لوسط المدينة (ذهابا وأيابا).

* تحويل حركة مرور المركبات القادمة من حي بوالصوف اتجاه الملعب يكون عبر محول الجسر العملاق اتجاه وسط المدينة.

* تحويل حركة مرور المركبات القادمة من علي منجلي وزواغي اتجاه الملعب يكون عبر محول ايرباكو. حي جنان الزيتون اتجاه الجسر العملاق ووسط المدينة.

* تحويل حركة مرور المركبات القادمة من المنطقة الصناعية بالما باتجاه الملعب يكون عند مخرج المحطة. مباشرة الى المحول مرورا بالحماية المدنية مرورا بمالك حداد اتجاه وسط المدينة.

* تحويل حركة مرور المركبات القادمة من حي شعاب الرصاص باتجاه الملعب يكون بمحاذاة ملبنة نوميديا مباشرة إلى جسر بومرزوق. اتجاه وسط المدينة ولتسهيل المرور هذه النفطة ندعو المواطنين المتوجهين الى وسط المدينة عبر هذا المسلك أخذ محول سيساوي باتجاه وسط المدينة .

* تحويل حركة المرور للمركبات القادمة من جسر مجاز الغنم باتجاه الملعب يكون باتجاه شارع رومانيا. نحو محطة زعموش ووسط المدينة.

للإشارة سيتم تسخير محطات نقل المسافرين لركن مركبات الانصار (محطة زعموش، محطة بوالصوف. محطة بالما، و الساحة المحاذية لقاعة الزينيت) مع توفير حافلات لنقل الانصار الحائزين على التذكرة. انطلاقا من هذه الأماكن إلى غاية محطة نقل المسافرين صحراوي الطاهر القريبة من ملعب الشهيد حملاوي.