قسنطينة: تخصيص 50 مليار سنتيم لاطلاق دراسة وانجاز مشروع حماية زيغود يوسف من الفيضان

أشرف والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بمعية الوفد المرافق على تدشين عدة مرافق ومشاريع تنموية عمومية. وخاصة لفائدة سكان مختلف بلديات ومناطق الولاية.

وتم تدشين أشغال تهيئة منطقة النشاط زيغود يوسف، حيث تأتي هذه العملية في اطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد. في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة. لاطلاق مختلف المشاريع الاستثمارية و تنفيذها خدمة للإقتصاد الوطني.

وتشمل عمليات التهيئة المنجزة في ظرف 3 أشهر حصة الطرقات، شبكة المياه، شبكة التطهير. الانارة العمومية على مسافة 3 كلم بمبلغ اجمالي يقدر بـ 14 مليار سنتيم. اضافة الى شبكتي الغاز و الكهرباء وشبكة الألياف البصرية. لتكون بذلك منطقة نشاط تحوي جميع المتطلبات التي يحتاجها المستثمر لممارسة نشاطه. هذا وتتربع المنطقة على 34 هكتار ب 156 قطعة .

بالمناسبة اكد الوالي على تخصيص 50 مليار سنتيم لاطلاق دراسة وانجاز مشروع حماية زيغود يوسف من الفيضان.