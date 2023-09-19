قسنطينة: تدشين ابتدائيتين ومطعم مدرسي

أشرف والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم الثلاثاء، رفقة الوفد المرافق له ببلدية ديدوش مراد. على تدشين ابتدائيتين ومطعم مدرسي.

ويأتي هذا مواصلة لبرنامج التدشينات المسطر من قبل ولاية قسنطينة في اطار الدخول المدرسي الجديد. وحرصا منه على توفير الظروف الجيدة للتلاميذ.

وتم في هذا الصدد تدشين المدرسة الابتدائية دباح بومنجل بحي صيمودة أحسن، وتدشين مطعم مدرسي بمدرسة جعفري لخضر.

أما في المحطة الثالثة ببلدية بني حميدان، فقد تم تدشين المدرسة الابتدائية شروانة فرحات.

يلتحق اليوم الثلاثاء، أزيد من 11 مليون تلميذ، بمقاعد الدراسة في هذا الدخول المدرسي.

وفي إطار الدخول المدرسي الجديد، خصصت الوزارة جملة من التعليمات والمستجدات. على غرار تسليم المنحة المدرسية قبل الدخول، ومجانية الكتب والمطاعم.

وأكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في وقت سابق، أن المدرسة تحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة.

وأشاد الوزير بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية من إدارات ومجالس منتخبة في سبيل تحسين ظروف التمدرس. بالسهر على توفير النقل والإطعام وصيانة وتهيئة المدارس الابتدائية.