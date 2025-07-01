قسنطينة.. ترحيل 28 عائلة نحو سكنات لائقة

شرعت بلدية قسنطينة في عملية ترحيل 28 عائلة تقطن بالسكن الهش على مستوى حي اوطراكسيو بالمندوبية البلدية التوت ببلدية قسنطينة، حسب ما أفاد به بيان مصالح ولاية قسنطينة.

وأوضح المصدر نفسه، أن السلطات المحلية أشرفت على عملية ترحيل 28 عائلة من قاطني السكنات الهشة ببلدية قسنطينة. التي تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها بمشاركة مختلف المؤسسات العمومية البلدية. مصالح البلدية، ديوان الترقية والتسير العقاري، الحماية المدنية، الأسلاك الأمنية.

حيث جرت هذه العملية التي تأتي في إطار القضاء على السكن الهش بولاية قسنطينة. وتنفيذا لتعليمات والي الولاية عبد الخالق صيودة للقضاء على كل المظاهر المشوهة للمنظر العام. و تمكين المواطنين من السكن في ظروف لائقة، في ظروف جيدة وتنظيم محكم وسط فرحة العائلات المستفيدة من سكنات اجتماعية لائقة تستجيب لشروط العيش الكريم، وفق البيان نفسه.

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