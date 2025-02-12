قسنطينة.. ترحيل 48 عائلة من قاطني السكن القصديري 

أشرفت السلطات المحلية لولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، على عملية ترحيل 48 عائلة من قاطني السكن القصديري و الهش، 33 عائلة من حي قايدي عبد الله 2 و 15 عائلة من الحي القصديري بسركينة .

وحسب مصالح الولاية، العملية عرفت تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لانجاحها بمشاركة مختلف المؤسسات العمومية. الولائية والبلدية ، مصالح الدائرة، بلدية قسنطينة، ديوان الترقية والتسير العقاري، الحماية المدنيةو الأسلاك الأمنية .

حيث تجري في ظروف جيدة وتنظيم محكم وسط فرحة العائلات المستفيدة من سكنات اجتماعية. لائقة تستجيب لشروط العيش الكريم على مستوى التوسعة الغربية لمدينة علي منجلي .

كما شرعت السلطات المحلية مباشرة بعد عملية الترحيل في هدم البيوت الهشة المرحلة لاسترجاع العقار.

يشار أن هذه العملية جاءت تنفيذا لتعليمات والي ولاية قسنطينة عبدالخالق صيودة، القاضية بالقضاء على السكنات الهشة وإعادة إسكان المستفيدين في سكنات لائقة، و مواصلة للبرنامج المسطر في هذا الإطار و الذي يمس 1226 عائلة تقطن بالسكن الهش و القصديري.

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