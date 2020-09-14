قسنطينة.. تسجيل إصابة مؤكدة بكورونا وأخرى مشتبه فيها بين مترشحين أحرار

تم، اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأخرى مشتبه فيها وسط المترشحين الأحرار بولاية قسنطينة.

حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت بمركز من مراكز الإمتحان الخاصة بشهادة البكالوريا ببلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة.

حيث تم عزل الحالة المؤكدة إصابتها بالفيروس والحالة المشتبه فيها داخل حجرة العزل الخاصة لتمكينها من متابعة إجراء الإمتحان، وإتخاذ الإجراءات الوقائية.

وحسب مدير التربية لقسنطينة، فإنه “تم عزل المترشح المؤكدة إصابته بفيروس كورونا في قاعة لوحده رفقة حراسين مجندين بألبسة وقائية طبية”.

لكن وحسب مدير التربية، “فإن المترشح الحر المؤكد إصابته بكورونا فضل عدم إكمال إجراء إمتحان شهادة البكالوريا”.

واكد مدير التربية ذات الولاية أنه تم مباشرة تعقيم أوراق الإمتحانات الخاصة بالمترشحين اللذين لوحظ عليهما المرض.