قسنطينة: تسليم 6250 وحدة سكنية عدل خلال الأيام القليلة القادمة

سيتم تسليم 6250 وحدة سكنية عدل خلال الايام القليلة القادمة، في قسنطينة، حسب ما كشفته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

وحسب منشور وكالة عدل على فيسبوك، تتواصل عملية وضع الرتوشات الاخيرة بمختلف مواقع سكنات صيغة البيع بالإيجار بقسنطينة.

ويأتي هذا ترقبا لأكبر عملية تسليم مفاتيح سكنات عدل ستشهدها الولاية، حيث سيتم تسليم 6250 وحدة خلال الايام القليلة القادمة.

كما يأتي هذا تنفيذا الوعد الذي قطعه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي منذ ايام.

وتجدر الاشارة الى ان عملية توزيع السكنات المرتقبة تعد الاكبر من نوعها بولاية قسنطينة –تضيف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.