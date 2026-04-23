قسنطينة.. تسمم أزيد من 76 شخص بعلي منجلي.. الحبس المؤقت لـ 4 أشخاص

اوقفت الجهات الامنية 4 اشخاص في قضية تسمم ازيد من 76 شخص بمطعم في المقاطعة الادارية علي منجلي إثر تناولهم لوجبات سريعة (شاورما ).

المعنيين هم صاحب المطعم ، المسير (اخ صاحب المطعم ) وعاملين بالمطعم يعملان في تحضير الوجبات السريعة ( الشاورما)، القضية احيلت على التحقيق.

في حين تم وضع الموقوفين الاربعة رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

هذا وقد تم اخد شهادات الضحايا بمحكمة الخروب يوم امس، والذين يناهز عددهم 100 شخص، منهم عائلات بأكملها.