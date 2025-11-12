قسنطينة.. تسمم امرأتين بالغاز

أصيبت امرأتين بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالوحدة الجوارية رقم 01 علي منجلي، بلدية الخروب ولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنّها تدخلت لأجل إسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بالوحدة الجوارية رقم 01 علي منجلي، بلدية ودائرة الخروب.

حيث خلّف الحادث تسمم امرأتين تبلغان من العمر 27 سنة و 66 سنة. تعانيان من صعوبة في التنفس، تمّ إسعافهما في عين المكان.

