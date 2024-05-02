قسنطينة.. تسمم شخصين بالغاز ببلدية عين عبيد

تدخلت مصالح الحماية المدنية،اليوم الخميس، من اجل حادث تسمم شخصين بالغاز ببلدية عين عبيد في ولاية قسنطينة

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا17د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي مرابط عبدالرحمان، بلدية ودائرة عين عبيد.

وخلف الحادث تسمم شخصين من عائلة واحدة من جنس أنثى يبلغ أعمارهن 65 سنة و 85سنة ، لهن صعوبة في التنفس تم إسعافهن ونقلهن إلى المستشفى المحلي.