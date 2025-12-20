قسنطينة.. تسمم عائلة من 5 أفراد بالغاز  

تعرضت عائلة كاملة لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 24 مسكن، بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي 24 مسكن، بلدية ديدوش مراد ودائرة حامة بوزيان.

حيث خلّف الحادث تسمم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 1 سنة و 38 سنة، لهم ضيق في التنفس وحالة غثيان تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور