قسنطينة.. تسمم عائلة من 5 أفراد بالغاز  

بقلم عايدة.ع
تعرضت عائلة كاملة لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 24 مسكن، بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي 24 مسكن، بلدية ديدوش مراد ودائرة حامة بوزيان.

حيث خلّف الحادث تسمم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 1 سنة و 38 سنة، لهم ضيق في التنفس وحالة غثيان تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

