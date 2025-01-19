قسنطينة.. تسمم 17 شخصا بالغاز داخل قاعة رياضة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لكل من وحدة سيساوي سليمان والمركزين متقدمين مصنف عبد رحمان و قدور بومدوس بقسنطينة، اليوم 19 جانفي 2025 في حدود الساعة 20و 28د لأجل إسعاف 17 شخص من جنس ذكر أعمارهم بين 03سنوات و 46 سنة ، إثر تسممهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المرجلة ,داخل قاعة لممارسة الرياضة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المرجلة ,داخل قاعة لممارسة الرياضة بحي بن شرقي بلدية ودائرة قسنطينة.

وقدمت للضحايا يعانون من “دوار بالرأس و في حالة غثيان”، الإسعافات الأولية اللازمة مع تحويل 03 اشخاص الى مستشفى البير و 12شخص مستشفى الجامعي قسنطينة.