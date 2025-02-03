إعــــلانات
أخبار الجزائر

قسنطينة.. تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

بقلم عايدة.ع
قسنطينة.. تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون
  • 131
  • 0

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي ساقية سيدي يوسف، ببلدية و دائرة قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 05سا58د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي ساقية سيدي يوسف، ببلدية و دائرة قسنطينة.

اين تم اسعاف الأشخاص المتسممين والذين تتراوح أعمارهم بين 36سنة و 75سنة لهم ضيق في التنفس. وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/VehYh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر