قسنطينة.. تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي ساقية سيدي يوسف، ببلدية و دائرة قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 05سا58د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي ساقية سيدي يوسف، ببلدية و دائرة قسنطينة.

اين تم اسعاف الأشخاص المتسممين والذين تتراوح أعمارهم بين 36سنة و 75سنة لهم ضيق في التنفس. وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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