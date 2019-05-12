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قسنطينة : تسمم 39 فرد من بينهم رضيع والسبب حلوى من الحلويات

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قسنطينة : تسمم 39 فرد من بينهم رضيع والسبب حلوى من الحلويات
بقلم شمس الدين تامن

اهتز مساء اليوم حي واد الحي على وقع تسمم غدائي لقرابة 39 فرد من عائلات مختلفة بينهم رضيع في الشهر الثامن عشر والسبب راجع الى تناولهم الى حلوى “التارتولات” التي تباع في احدى محلات المعجنات بالحي.

مااستدعى تدخل السكان ونقل الضحايا الى المستشفى الجامعي ابن باديس.

وقد اثارت الحادثة حالة غليان كبيرة لدى سكان الحي والاحياء المجاورة اين طالبوا تدخل الجهات الوصية وتكثيف دوريات المراقبة لدى المحلات التجارية لحماية المستهلكين.
للاشارة فان المصابين قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات الضرورية.


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