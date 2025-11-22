قسنطينة.. تسمم 5 أشخاص بالغاز

أصيب 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أنبوب تصريف الغازات للمدفأة، بالوحدة الجوارية 17 حي 313 مسكن المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أنبوب تصريف الغازات للمدفأة، بالوحدة الجوارية 17 حي 313 مسكن المدينة الجديدة علي منجلي.

مشيرة أن الضحايا من كلا الجنسين وتتراوح أعمارهم بين 08 و 54 سنة، في حالة غثيان. تم إسعافهم بعين المكان وتحويلهم إلى مستشفى علي منجلي.

