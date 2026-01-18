قسنطينة.. تسمم 6 أشخاص بالغاز في الخروب

تعرض 6 أشخاص لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى الوحدة الجوارية 01 بلدية الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل اسعاف 06 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى الوحدة الجوارية 01 بلدية و دائرة الخروب.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 06 أشخاص يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

