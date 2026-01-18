إعــــلانات
أخبار الجزائر

قسنطينة.. تسمم 6 أشخاص بالغاز في الخروب

بقلم عايدة.ع
قسنطينة.. تسمم 6 أشخاص بالغاز في الخروب
  • 123
  • 0

تعرض 6 أشخاص لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى الوحدة الجوارية 01 بلدية الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل اسعاف 06 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى الوحدة الجوارية 01 بلدية و دائرة الخروب.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 06 أشخاص يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/hIuQX
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer