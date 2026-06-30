قسنطينة.. تسمم 6 أشخاص بالغاز في علي منجلي

تعرض 6 أشخاص للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمدينة الجديدة علي منجلي، ببلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10 سا26د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمدينة الجديدة علي منجلي، بلدية ودائرة الخروب.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 06 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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