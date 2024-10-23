قسنطينة.. تسمم 6 أشخاص بالغاز

أصيب 6 أشخاص بضيق في التنفس، بعد استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء بحي 1004 مسكن بورواق بلدية و دائرة الخروب ولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المتسرب من سخان الماء بحي 1004 مسكن بورواق بلدية و دائرة الخروب.

حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص( 04 من جنس ذكر و 02 من جنس أنثى )، لهم ضيق في التنفس. تم تقديم لهم الاسعافات الاولية ونقلهم إلى المستشفى المحلي، حسب ذات المصالح.

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