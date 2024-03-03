قسنطينة.. تسمم 7 أشخاص بالغاز  ببلدية اولاد سي احمد

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من اجل حادث تسمم 7 أشخاص بالغاز بدوار ولاد عايشة بولاية قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة20سا05د، من أجل حادث تسمم 7 اشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بدوار ولاد عايشة بلدية أولاد سي أحمد دائرة عين ولمان.

وخلف الحادث تسمم 7 أشخاص من عائلة واحدة بمنزل فردي (1رجل +3 نساء+3 أطفال) وحالتهم مستقرة وتم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.