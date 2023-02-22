قسنطينة.. تسمم 7 أفراد من عائلة واحدة بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، تسمم 7 أفراد من عائلة واحدة، تعرضوا لتسمم بغاز أوكسيد الكربون في ولاية قسنطينة. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع على مستوى حي ماسينيسا ببلدية الخروب في حدود الساعة السادسة و6 دقيقة صباحا. في حين، أوضحت المصلحة ذاتها، أن الحادث وقع جراء انبعاث غاز مسموم من سخان الماء. وأن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى.

ومن جهته، كشف المكلف بالإعلام في الحماية المدنية، عن إحصاء أكثر من 85 حالة وفاة بالغاز القاتل الصامت. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه على المستوى الوطني خلال نفس الفترة . و أرجع المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الأسباب إلى “انعدام ونقص التهوية والصيانة الدورية لمختلف الأجهزة”. و كذا “سوء تركيبها من طرف أشخاص غير مؤهلين. إلى جانب عدم التقيد بشروط السلامة والأمن”. داعيا إلى “توفير منافذ تهوية في أعلى وأسفل الأماكن التي يتم فيها تركيب التجهيزات المشتغلة بالغاز”. “مع الاستعانة بجهاز كاشف غاز أحادي الكربون كوسيلة إنذار”.

<

وباشر مجمع “سونلغاز” الإجراءات اللازمة لتجسيد مشروع تزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة الكشف عن الغازات المحترقة. وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع تحديد هدف اقتناء وتوزيع 5.2 مليون كاشف كمرحلة إستعجالية، ما بين السنة الجارية وبداية 2024، في إطار مناقصة وطنية ودولية.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم سونلغاز، خليل هدنة، في تصريح لـ”وأج”، أن المجمع “قام بالإجراءات اللازمة لتجسيد المشروع على أرض الواقع”. “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 يناير المنقضي”. “بغية الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل”.