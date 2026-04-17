قسنطينة.. تسمم 72 شخصا اثر تناولهم لوجبات في مطعم بالمدينة الجديدة علي منجلي

تعرض حوالي 72 شخصا من كلا الجنسين و بمختلف الاعمار لتسمم غذائي اثر تناولهم لوجبات متنوعة من بينها الشاورما و الدجاج بأحد المطاعم بالمدينة الجديدة علي منجلي.

وحسب مصادر النهار فإن أغلبية المصابين تلقوا العلاج بمستشفى عبد القادر بن شريف

في حين تم تحويل حالات الى مستشفى الاطفال بالمنصورة، و مؤسسات استشفائية اخرى

وأضافت المصادر ذاتها أن والي الولاية عبد الخالق صيودة تنقل رفقة الوالي المنتذب للمقاطعة الادارية علي منجلي عمرو مشيش لتفقد المصابين الذين لايزالو تحت المراقبة الطبية بمستشفى علي منجلي و البالغ عددهم 15 شخص. فيما غادر اغلبية المصابين بعد تقديم لهم الاسعافات اللازمة