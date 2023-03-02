قسنطينة: تسمم 94 تلميذ بملحقة متوسطة في حامة بوزيان

تعرض اليوم 94 تلميذ و عامل لتسمم غذائي بملحقة متوسطة “مهدادي رابح.” الموجودة بدار الثقافة بلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة.

وحسب مصادر “النهار” و مصالح الحماية المدنية بذات المنطقة، فإن التلاميذ لهم غثيان وإسهال حاد. بحيث تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى قاعة العلاج بحامة بوزيان و مستشفى ديدوش مراد. وتجدر الإشارة إلى أن المصابين بهذا التسمم في حالة مستقرة. في حين أن التسمم يجهل سببه لحد الساعة.