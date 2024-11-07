قسنطينة.. تسمّم 3 أشخاص بالغاز في الخروب
بقلم م .فيصل
تسمّم 3 أشخاص، اليوم الخميس، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ببلدية ودائرة الخروب، ولاية قسنطينة.
وتدخّلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة (20:10) من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمجمع السكني رقم 5 عمارة ج بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.
وخلّف الحادث تسمم 3 أشخاص أصيبوا بضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم بين 7 و42 سنة، تم إسعاف ونقل ضحية واحدة إلى المستشفى المحلي ونقل ضحيتين من طرف خواص.
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