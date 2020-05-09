قسنطينة.. تطبيق إلزامية إرتداء الكمامات في المحلات التجارية

شرعت، اليوم السبت، مصالح أمن ولاية قسنطينة في فرض تطبيق القرار الصادر عن الولاية بخصوص إلزامية ارتداء الكمامات من طرف التجار والمواطنين في المحلات والإدارات العامة.

وحسب ما أفاد به رئيس خلية الإعلام والإتصال بذات السلك الأمني، في تصريح لوكالة الأنباء، فإن الأمر يتعلق في هذا السياق بمخطط أمني خاص للوقوف على مدى تطبيق القرار الولائي الخاص بإلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات التجارية و الأماكن العمومية و الخاصة المغلقة.

مشيرا أن ذلك يتم من خلال القيام بدوريات مراقبة على مختلف المحلات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني عبر الولاية.