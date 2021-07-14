قسنطينة: تعرض 40 شخصاً لتسمم غذائي ببلدية ابن زياد

تعرض 40 شخصا لتسمم غذائي جماعي بعد تناولهم لوجبات بأحد محلات الأكل السريع ببلدية ابن زياد.

وأوضح مدير التجارة رشيد حجال، وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. أن الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم تناولوا وجبات بمحل مخصص للإطعام السريع. قبل أن تظهر عليهم فيما بعد أعرض التسمم الغذائي.

وأوضحت مصالح مديرية الصحة والسكان أنه قد تم التكفل بهؤلاء الأشخاص الذين يمثلون مختلف الفئات العمرية. بمصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات بذات البلدية. وقد غادر الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم الغذائي هذه المؤسسة الصحية بعد تلقيهم للعلاج اللازم، إستنادا لنفس المصالح.

وتم اتخاذ قرار بغلق هذا المحل المخصص للإطعام السريع من طرف مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح الشرطة. مثلما تمت الإشارة إليه.