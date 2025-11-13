قسنطينة.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية قتل عبد الاله بوقرن

علمت “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة أن الجناة المتهمين في قضية قتل المرحوم عبد الإله بوقرن، سيتم ترحيلهم وتسليمهم للسلطات الجزائرية في الأيام القليلة القادمة.

ويتعلق الأمر بالإخوة محمد إسلام، وفهد زين الدين، وهيثم سوالمية الذين تم توقيفهم بدولة تونس من طرف شرطة نابل، بحر هذا الأسبوع، وبحوزتهم كمية من المخدرات، إلى جانب سيارة سياحية من نوع “كيا بيكانتو” ومبلغ مالي من العملة الصعبة.

وسيتم عرضهم على المحكمة بنابل غدا الجمعة في قضية المخدرات.

في حين، تم التنسيق بين السلطات التونسية والجزائرية رسميًّا عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بخصوص قضية جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب عبد الإله بوقرن من طرف المذكورين سابقا.