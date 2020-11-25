قسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية تعمل بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص.

وحسب أمن قسنطينة، تعمل الشبكة في إطار المتاجرة الغير شرعية بالمؤثرات العقلية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 33 سنة.

وتعود وقائع القضية لتوقيف سيارة سياحية 03 بالخروب على متنها شخصين، كانت قادمة من ولاية مجاورة متجهة إلى قسنطينة.

وكان ينتظرهما شخصين أخرين لاستلام البضاعة على مستوى أحد محطات غسل السيارات بقسنطينة.

من خلال وضع خطة مدروسة من طرف أفراد وحدات المجموعة، أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص.

وتم حجز 1780 قرص مهلوس صنع أجنبي نوع نوريل، ومبلغ قدره 30 مليون سنتيم وسيارتين سياحيتين و5 خمسة هواتف نقالة.

وفور إنتهاء التحقيق، تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تحويلهم أمام الجهات القضائية .