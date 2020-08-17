قسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور بالوصفات الطبية

تمكن أمن ولاية قسنطينة، ممثلا في BMPG سيدي مبروك من تفكيك شبكة إجرامية تضم 5 أشخاص مختصة في التزوير واستعمال المزور في الوصفات الطبية وحيازة المؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية لغرض الترويج.

يأتي هذا مواصلة للجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة خاصة المتعلقة بالشبكات الإجرامية الناشطة في مجال تجارة المخدرات و المؤثرات العقلية، وكذا التزوير.

وتمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك في عملية نوعية من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 سنة، بحوزتهم وصفات طبية مزورة، وكذا أجهزة إعلام آلي ودعائم الكترونية، وكذا أدوية صيدلانية ومؤثرات العقلية.