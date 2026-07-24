قسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وضبط قرابة 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO)، في عملية منفذة نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تنشط في التهريب والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع توقيف شخصين.

وتم تنفيذ العملية، تحت إشراف النيابة المختصة، وأفضت إلى شل نشاط هذه الشبكة الإجرامية ذات الامتداد الدولي والذي يمتد إلى الولايات الشرقية للبلاد.

وتمكنت عناصر الشرطة من ضبط قرابة 30000 كبسولة من المؤثرات العقلية عثر عليها مخبأة بإحكام داخل شاحنة بين أكياس البطاطا للتمويه.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان. قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي.