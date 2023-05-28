قسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 1 كلغ كوكايين  

تمكنت فرقة قمع الاجرام في عملية نوعية من توقيف شبكة اجرامية منظمة تختص في تهريب المخدرات الصلبة من نوع كوكايين.

وتعود حيثيات القضية الى معلومات وردت للفرقة، مفادها اعتزام شبكة إجرامية منظمة نقل كمية من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين ” على متن مركبة سياحية. انطلاقا من ولاية بغرب البلاد مرورا بإقليم ولاية قسنطينة نحو ولاية في شرق البلاد.

ليتم مباشرة التحريات واعداد خطة مهنية أثمرت برصد المركبة المشتبه فيها بمحاذاة محول الطريق السيار المؤدي الى المدينة الجديدة علي منجلي.

وتم توقيف على متن السيارة 3 أشخاص من بينهم امرأتين. وبإخضاعها للتفتيش القانوني تم ضبط كمية من مادة صلبة بيضاء ملفوفة بشريط بلاستيكي (تبين فيما بعد أنها مادة ” الكوكايين “) قدر وزنها بـ 1160غ.

ومواصلة في التحقيق، تمكنت عناصر فرقة قمع الاجرام بعد تمديد الاختصاص واجراء عمليات تفتيش لمساكن بولايات اخرى، من توقيف 4 أشخاص آخرين من بينهم امرأة. وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 400 مليون سنتيم من العملة الوطنية. ومبلغ مالي اخر من عملة أجنبية، وكذا سلاح أبيض محظور من الصنف السادس عبارة عن سيف في غمده.