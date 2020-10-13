قسنطينة.. تفكيك شبكة اجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

فككت،اليوم، مصالح الامن بولاية قسنطينة شبكة اجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية يحوز أفرادها على عديد الأسلحة البيضاء.

وتمكنت فرقة البحث و التدخل “BRI” بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة اجرامية مكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 55 سنة لضلوعهم في قضية حيازة، تخزين و تسليم للمخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع في اطار جماعة اجرامية منظمة ، حيازة أسلحة بيضاء محظور ة دون مبرر شرعي .

حيثيات القضية تعود إلى معلومات وردت للفرقة مفادها قيام شخص بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي 1600 مسكن بالخروب، ليتم تكثيف التحريات والتي أثمرت بتوقيف المشتبه فيه بذات الحي و ضبط بحوزته 61 قرص من دواء ريفوتريل كما تم تفتيش مسكنه العائلي بإذن من السلطة المختصة أين تم العثور على 05 صفائح من القنب الهندي و20 قرص من دواء ريفوتريل 02 ملغ بالإضافة الى 03 أسلحة بيضاء من نوع اوبينال و اوكابي ، خنجر و سكين من الحجم الكبير ، صاعق كهربائي و مبلغ مالي معتبر يرجح أنه من عائدات الترويج ، ليتم تحويل المشتبه فيه رفقة المحجوزات الى مقر الفرقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

استمرارا في التحقيق و باستغلال المعلومات المستقاة تم التوصل الى تحديد هوية 04 مشتبه فيهم ضمن الشبكة الاجرامية ليتم توقيفهم تباعا بأماكن متفرقة و اتخاذ كافة الاجراءات ضدهم.

العملية التي قادتها فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية قسنطينة كللت بحجز كمية من المخدرات قدرت بعد وزنها بـ 485 غ، 81 قرص من دواء ريفوتريل، أسلحة بيضاء متنوعة و مبلغ مالي.

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.