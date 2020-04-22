قسنطينة: تفكيك شبكة اجرامية وحجز 570 كبسولة بريغابالين

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص احدهم مسبوق قضائيا تتراوح أعمارهم بين 23 و 27سنة.

وتورطت الشبكة الاجرامية في قضية الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، بحيازة نقل وتوزيع أدوية صيدلانية موجهة للاستهلاك البشري دون رخصة في إطار جماعة إجرامية منظمة .

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات للفرقة مفادها قيام أشخاص مشبوهين يقومون بنقل توزيع و ترويج الأدوية الصيدلانية ذهابا وإيابا من مدينة عين سمارة إلى غاية المدخل الغربي بقسنطينة.

وتم تحديد هوية المركبة المستغلة من قبل عناصر الشبكة، ليتم وضع نقطة مراقبة على مستوى مدخل المنطقة الصناعية بالما والتي أثمرت بتوقيفها وعلى متنها 3أشخاص.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق، عثر بها على كيس بلاستيكي به 19 علبة من دواء بريغابلين 150 ملغ في كل علبة تحوي 30 كبسولة مخبأة بالكرسي الخلفي لها.

كما تم العثور بحوزة احدهم مبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف دج، ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة، رفقة المركبة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومكنت العملية التي قادتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما من حجز 570 كبسولة، بالإضافة إلى مبلغ من عائدات الترويج.

وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.