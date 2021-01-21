قسنطينة.. تفكيك شبكة تمتهن سرقة الكوابل النحاسية واسترجاع 2.5 قنطار

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، في ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل النحاسية.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 27 و 38 سنة.

وتعود حثيات القضية، إلى ورود معلومات مفادها نية مجموعة إجرامية في سرقة كوابل نحاسية خاصة بمصنع الإسمنت ببلدية حامة بوزيان.

واستغلالا لهذه المعلومات، تم الإطاحة بأحد عناصر الشبكة، متلبس بوضع المسروقات في الصندوق الخلفي للسيارة، فيما لاذا الآخرون بالفرار.

وبعد تكثيف الأبحاث والتعمق في التحقيق مع الموقوف، تم توقيف شخصين وفرار اثنين.

وأسفرت العملية عن حجز رزمة من الكوابل قدر وزنها بحوالي 2.50 قنطار والوسائل المستعملة بالجريمة والمتمثلة في آلة قطع الحديد.

إضافة إلى سيارة سياحية التي استعملت في نقل المحجوزات.