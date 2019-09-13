قسنطينة.. تفكيك شبكة دولية لتهريب الأدوية والمؤثرات العقلية

فكّكت مصالح أمن ولاية قسنطينة، بداية الأسبوع الجاري، شبكة دولية لتهريب وبيع الأدوية والمؤثرات العقلية.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّها تمكنت من تفكيك الشبكة الناشطة في مجال ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، والتي تتكون من شخصين.

كما حجزت خلال ذات العملية قرابة 12000 كبسولة من مختلف أصناف دواء بريغابالين، إضافة إلى 81 قرص من نوع كيتيل 06 ملغ.

واستنادا لذات المصدر، فإنّ وقائع القضية تعود إلى تلقي شرطة قسنطينة معلومة، بخصوص عبور مشبوه لكمية معتبرة من الأدوية الصيدلانية.

حيث كانت قادمة من دولة مجاورة، أرادت العبور عبر اقليم ولاية قسنطينة، لتقوم نفس المصالح بتجهيز نفسها وإعداد خطة محكمة، قصد الإطاحة بعناصر الشبكة.

وقد كللت العملية بتوقيف مركبة من نوع “لقونا”، في حاجز أمني، على مستوى حي المنى “بن شيكو”، أين كان على متنها شخصين.

وقد تم إخضاعهما رفقة المركبة إلى تفتيش دقيق، أين عُثر على 44 كيس بلاستيكي شفاف مخبأة على مستوى خزان الوقود.

حيث كانت تحتوي على كمية جد معتبرة من أصناف دواء بريغابالين، كما ضُبطت بحوزة أحد المشتبه فيهما على مبالغ مالية من العملة الصعبة والوطنية.

إضافة إلى هاتفين نقالين، ليتم تحويل المعنيين رفقة المحجوزات إلى مقر الشرطة لاستكمال اجراءات التحقيق.

وأضاف ذات البيان، أنه بعد تواصل التحقيق مع المشتبه بهما، تم الحصول على إذن بالتفتيش من السلطة المختصة.

حيث مكنت من حجز 81 قرص من المؤثرات العقلية من نوع ” كيتيل 06 ملغ “، بمسكن أحد المشتبه بهما.

لتتمكن ذات المصالح في الاخير من ضبط كمية جد معتبرة من الأدوية الصيدلانية والمؤثرات العقلية.

حيث قدرتها بـ2220 مشط من مختلف أصناف دواء بريغابالين بمجموع 11692 كبسولة، إلى جانب 81 قرص من دواء كيتيل 06 ملغ.

وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام النيابة المحلي، يُضيف البيان .