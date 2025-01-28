قسنطينة: تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات واسترجاع 16 سيارة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) لناحية الشرق قسنطينة، بحر الأسبوع المنصرم. من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة ينطلق نشاطها من دول أجنبية ليمتد إلى عدة ولايات بالتراب الوطني.

هذه العملية النوعية جاءت بعد عمل استعلاماتي وميداني مكثف، مكّن عناصر المصلحة المحققة من الكشف عن الأسلوب المنتهج من طرف هذه الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة. تحديد هوية وتوقيف 25 شخصا من عناصر الشبكة.

وبالتنسيق مع فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بسوق أهراس، مع استرجاع 16 مركبة محل تهريب. مكّنت العملية أيضا من ضبط مبلغ مالي يفوق 300 مليون سنتيم. لوحات مركبات ذات ترقيم أجنبي و وطني. جوازات سفر عليها أختام مزورة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، عن قضية التهريب الدولي للمركبات في إطار الجريمة العابرة للحدود مع التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية.

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