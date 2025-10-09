قسنطينة: تفكيك شبكة لتنظيم رحلات سرية “للحرقة”

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة إثر عملية نوعية نفذتها الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية قسنطينة. من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية مكونة من أربعة أشخاص. مختصة في أفعال تدبير رحلات سرية عبر البحر من أجل الهجرة غير الشرعية.

وقائع القضية تعود الى بلاغ تلقته المصلحة من طرف شخص بخصوص عدم عودة إبنته الى المسكن العائلي بعدما أخذت معها مبلغ مالي يقدر بـ 330 مليون سنتيم و كمية من المجوهرات.

و عليه و بعد تحريات و أبحاث معمقة ، تبين أن المعنية تم استدراجها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي من طرف عصابة اجرامية كانت بصدد تنظيم رحلات سرية عبر البحر. انطلاقا من ولايات غربية ساحلية بغرض الهجرة غير الشرعية.

وبعد التعرف على هوية أفراد العصابة و بالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة. تم توقيفهم تباعا مع استرجاع مبلغ مالي معتبر يقدر بأزيد من نصف مليار سنتيم.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة قسنطينة. عن قضية الشروع في تدبير تهريب مهاجرين ، محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

