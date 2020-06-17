قسنطينة: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب الآثار وحجز 2350 قطعة نقدية أثرية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة اليوم الأربعاء من تفكيك شبكة وطنية تنشط عبر عدة ولايات مختصة في تهريب الآثار والمتاجرة بها.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الشبكة تتكون من 6 أشخاص تم توقيفهم كلهم وحجز سيارتين، حيث كانت تنشط بين العاصمة وقسنطينة وسكيكدة وتبسة.

العملية أسفرت من الإطاحة بأفراد الشبكة الست وتتراوح أعمارهم بين 37 سنة و51 عاما.

وخلال العملية تم ضبط 2350 قطعة نقدية أثرية عبارة عن مسكوكات تعود للحقبة الرومانية

وسيتم تقديم الموقوفون غدا الخميس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب.