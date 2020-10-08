قسنطينة.. تفكيك ورشة سرية لتحضير المصبرات وحجز أزيد من 16 طن من المواد الفاسدة

تم، اليوم، تفكيك ورشة لتحضير المصبرات الموالح والمخللات وحجز أزيد من 16 طن من المواد في حالة متقدمة من التعفن بقسنطينة.

العملية في إطار الحفاظ على الصحة العامة وفي عملية نوعية نفذتها فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة للولائية للأمن العمومي بأمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع الأمن الحضري الثاني وكذا مصلحة الجودة ومكافحة الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة.

القضية تعود حيثياتها لنهار اليوم بعد الاستغلال الجيد للمعلومة من قبل فرقة العمران وحماية البيئة، بخصوص وجود ورشة سرية لتحضير مختلف مصبرات الموالح والمخللات.

ليتم على الفور مداهمة الورشة المتواجدة بأحد أحياء المدينة بالتنسيق مباشرة مع الأمن الحضري الثاني وكذا مصلحة الجودة ومكافحة الغش بمديرية التجارة.

ويتم خلال العملية توقيف صاحب الورشة مع حجز 16 طن من المواد المذكورة سابقا والمتمثلة في 4000 كلغ من الزيتون بالإضافة إلى 10975 كلغ من البسباس والثوم والطرشي والحميص التي كانت موضوعة داخل خزانات بلاستيكية وفي حالة جد متقدمة من التعفن تنبعث منها رائحة كريهة.

في نفس الإطار تم حجز 1000 كلغ من الملح و 25 كلغ من حمض السيترتيك المعدة للتحضير مع استرجاع كل العلب والخزانات البلاستكية، حيث قدرت الكمية الإجمالية التي حجزها بستة عشر طنا والتي وجهت مباشرة للإتلاف مع استكمال كل الإجراءات القانونية.