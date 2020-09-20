قسنطينة: تفكيك وكر للدعارة وتوقيف 4 أشخاص بينهم امرأة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن قسنطينة من تفكيك وكر لممارسة الدعارة بأحد أحياء وسط المدينة، مع توقيف 4 أشخاص.

وحسب بيان أمن ولاية قسنطينة، اليوم الأحد، من بين الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، امرأة.

تعود حيثيات القضية لمعلومات تحصلت عليها عناصر الفرقة، بخصوص قيام أشخاص مشبوهين من الجنسين بالتردد على أحد الأماكن بوسط المدينة.

وتم وضعه تحت المراقبة لمدة زمنية، تم على إثرها استصدار إذن بالتفتيش من السلطة المختصة وتنفيذه بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

وتم توقيف 4 أشخاص وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 32280 دج، كبسولتين من دواء نوريكا 150 ملغ، وأغراض أخرى.

وتم تحويل المعنيين رفقة المضبوطات الى مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات اللازمة.

وتم تقديم المتهمين أمام النيابة عن قضية فتح محل للمارسة الدعارة، اقتسام متحصلات الدعارة، واستخدام شخص لممارسة الدعارة.