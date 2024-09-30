قسنطينة: تلميذ يحاول الاعتداء على معلمة بسكين تقليداً لأحد الأفلام

أقدم تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة ويدرس بمتوسطة المأمون في حي الأمير عبد القادر (الفوبور) بقسنطينة على محاولة تقليد إحدى لقطات الأفلام. بإخراجه سكيناً بغية الاعتداء على الأستاذة أثناء الدرس، عندما كانت بصدد الكتابة على السبورة.

ولحسن الحظ فإن الأستاذة لم تصب بأي جروح، وتم توقيف التلميذ على خلفية فعلته. حيث اعترف بأنه كان يحاول تقليد لقطة شاهدها في أحد الأفلام. مشيراً إلى أن علاقته بالأستاذة جيدة ولا توجد أي خلافات أو مشاكل بينهما. في حين لم تقم الأستاذة، حتى الآن، برفع شكوى للجهات الأمنية.

وحسب ما علمته مصادر النهار فإن الأستاذة اكدت أن علاقتها بالتلميذ طيبة ولا توجد أي خلفيات بينهما.