قسنطينة تنجو من كارثة “انفجار البيّض”

انفجار القناة الرئيسية للغاز في حي “سركينة” بعد تسرّب تسببت فيه أشغال قام بها مقاول

عاش سكان حي “سركينة” في قسنطينة مساء أمس، حالة من الهلع والرعب، في أعقاب انفجار القناة الرئيسية للغاز الممونة للحي، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بعلو يفوق 3 طوابق، مما استدعى استنفار مصالح الحماية المدنية لفرقها من أجل التدخل في عين المكان وإخماد الحريق.

وحسب تصريحات النقيب، عبد الرحمن لقرع، عن المديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الحادثة كانت في بادئها عبارة عن بلاغ يفيد بوجود تسرب للغاز في حدود الساعة الثالثة عصرا.

وأثناء التدخل في عين المكان، يقول المتحدث، اشتعلت النيران، مما استدعى طلب الدعم لاحتواء الوضع، حيث تم تسخير 25 عونا و5 ضباط، بالإضافة إلى 5 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف، وبالتنسيق مع فرق توزيع الكهرباء والغاز.

وقد جرى احتواء الوضع، لحسن الحظ، من دون تسجيل أي خسائر بشرية، في حين، اقتصرت الخسائر المادية على احتراق بعض الأسلاك الكهربائية.

من جهتها، باشرت مصالح الأمن بإقليم الاختصاص تحرياتها في عين المكان لتحديد ملابسات الحادثة، حيث تشير المعطيات الأولية، إلى قيام أحد الخواص بأشغال حفر تسببت في ثقب القناة الرئيسية للغاز.