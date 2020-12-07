قسنطينة.. توزيع أكثر من 6 ألاف وحدة سكنية “عدل” قبل نهاية السنة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
قسنطينة.. توزيع أكثر من 6 ألاف وحدة سكنية “عدل” قبل نهاية السنة
بقلم خالد زوبيري

سيتم توزيع أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي ولاية قسنطينة قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اليوم الاثنين.

وتأتي هذه العملية طبقا لتعليمات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي الرامية الى تسليم السكنات الجاهزة في أقرب الأجال .

وأوضحت الوكالة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، ان عملية تسليم مفاتيح السكنات ستتم بصفة تدريجية بعد استكمال كل الترتيبات المتعلقة بعملية التوزيع، مع احترام اجراءات الوقائية و الصحية ضد فيروس كورونا .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=931657

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com