قسنطينة.. توزيع أكثر من 6 ألاف وحدة سكنية “عدل” قبل نهاية السنة

سيتم توزيع أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي ولاية قسنطينة قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اليوم الاثنين.

وتأتي هذه العملية طبقا لتعليمات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي الرامية الى تسليم السكنات الجاهزة في أقرب الأجال .

وأوضحت الوكالة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، ان عملية تسليم مفاتيح السكنات ستتم بصفة تدريجية بعد استكمال كل الترتيبات المتعلقة بعملية التوزيع، مع احترام اجراءات الوقائية و الصحية ضد فيروس كورونا .