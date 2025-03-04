قسنطينة.. توزيع إعانات مالية لعشرين مشروعا مسجديا

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رفقة والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم الثلاثاء، على توزيع إعانات مالية مخصصة لعشرين مشروعا مسجديا عبر مختلف بلديات الولاية.

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن فعاليات توزيع إعانات مالية. مخصصة لعشرين مشروعا مسجديا عبر مختلف بلديات الولاية، تمت بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

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